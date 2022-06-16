Camon 19 Pro.. مواصفات مذهلة لـ هاتف تكنو ستار الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف تكنو "Camon 19 Pro" بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.8 بوصة، كما يتميز تصميمه بهيكل ذو إطار نحيف يبلغ قياسه 0.98 ملليمتر.

ويزود الهاتف بكاميرات 3 تحتوى على عدسات بدقة 50 ميجابيكسل مع تقريب بصرى 2x للقطات الشخصية، لها طول بؤرى مكافئ بقياس 50 ملليمتر، وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام Portrait Mode حتى تظهر الصور بشكل مذهل من خلال الوضع الليلى المخصص، بالإضافة إلى مستشعر الساطع وتقريب OIS و EIS، إلى جانب دعم تقنية HDR، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويأتى هاتف تكنو الجديد "Camon 19 Pro" بسعر يصل إلى 210 دولار، أى ما يعادل 3900 جنيه مصرى.