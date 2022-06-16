علشان ميحصلش حريق.. 7 طرق لـ الوقاية من خطر أجهزة التكييف

جدة - نرمين السيد - وخلال أيام قليلة يبدأ فصل الصيف رسميا على مستوى نواحى الجمهورية.

ويبقى التكييف شىء أساسى فى كل بيت، لما له من دور كبير فى ترطيب الأجواء وغقامة جو منعش خلال ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه من الواجب أخذ الحذر بشدة، من خطورة تلك الأجهزة، حيث من الممكن أن يحدث لها انفجار يؤدى إلى نشوب حرائق، لا قدر الله.

وفى هذا الصدد ذكر موقعا "abcnews" و"hunker، عدة نصائح من شانها الوقاية من خطورة أجهزة التكييف، وتتمثل فى:

تجنب تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة جدا

التأكد من سلامة جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف وعلى رأسها الفرمنجنات.

الصيانة الدورية لـ أجهزة التكيف قبل تشغيلها

يفضل عدم خفض درجات حرارة عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير الذى من الممكن أن يحدث فجأة فى درجات الحرارة.

يجب تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم، والتى تقوم بدورها بقتل الميكروبات.

صيانة واستبدال أى قطع تحتاج إلى استبدال.