أدوبى تخطط لطرح نسخة مجانية من فوتوشوب

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير بأن شركة "أدوبى" تخطط قريبًا فى تقديم نسخة مجانية من برنامج "فوتوشوب" للمستخدمين، فيما يقال إن الشركة تجرى تجارب مجانية لإصدار الويب وتخطط لتقديم الخدمة مجانًا للجميع.





يدعى موقع "The Verge" الأمريكى أن "أدوبى" تخطط لتسمية هذه الخدمة، "freemium"، وهذا يعنى بشكل أساسى أن الخدمة ستظل مجانية، لكن بعض الميزات لن تكون متاحة بعد فترة زمنية.

ويؤكد الموقع أن "فوتوشوب" سيكون متاحًا أولاً مجانًا وستقوم "أدوبى" بإزالة بعض الميزات التى سيتم تقديمها حصريًا لأولئك الذين سيشترون الاشتراك فى الخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون وسيلة لجذب المزيد من المستخدمين.

إذا احتاج المستخدمون إلى المزيد من الميزات للحصول على تجربة أفضل، فمن المحتمل أن يشتروا الاشتراك، ومن الممكن أن تكون هذه هى استراتيجية الشركة لربط الأشخاص بمنصتها وزيادة عدد المشتركين.

قالت ماريا ياب، نائب الرئيس للتصوير الرقمى فى "أدوبى" لموقع "The Verge": "نريد أن نجعل الوصول إلى فوتوشوب أكثر سهولة ويسهل على المزيد من الأشخاص تجربته وتجربة المنتج.. أريد أن أرى البرنامج يصل إلى المستخدمين أينما كانوا الآن.. ولست بحاجة إلى آلة متطورة لاستخدامها.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت النسخة المجانية ستحتوى على إعلانات أم لا، حيث تقدم الكثير من تطبيقات تحرير الصور الموجودة على الويب إصدارًا مجانيًا، ولكنها تعرض أيضًا إعلانات مقابل الخدمة.

ولم تؤكد "أدوبى" حتى الآن الموعد الذى تخطط فيه لتقديم الإصدار المجانى للجميع، وذكر التقرير أن الشركة تختبر هذا فى كندا، لكن الجدول الزمنى لإطلاق المناطق الأخرى لا يزال غير معروف.