بعد حريق شقة هنيدى.. 6 أسباب تؤدى إلى انفجار جهاز التكييف

جدة - نرمين السيد - ونحن بصدد استقبال فصل الصيف، فبالطبع، هناك الملايين من الناس يوقدون أجهزة التكييف بصورة خاطئة، الأمر الذى يتسبب فى انفجارها، والتسبب فى حريق قد يأتى على محتويات الشقة بالكامل، أو، لا قدر الله، يتسبب فى إصابة أحد أو ربما وفاته.

هناك عدة أسباب ذكرها خبراء التكييف فى العالم لانفجار تلك الأجهزة، وذكرها موقعاabcnews وhunker، وهى:

إهمال إجراء الصيانة بشكل دورى ومستمر كل شهر

اتصال جهاز المكيف بمصدر كهربائى غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

عدم تنظيف الجهاز كل أسبوعين، ما يؤدى إلى تراكم الملوثات والتى بدورها تكون سببا من أسباب الانفجار

تسريب مركب التبريد leakage، ونسيان البعض فصل التيار الكهربائى عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائى.

من الممكن أن يتعرض السلك الانصهارى داخل المكيف للاحتراق، بسبب التحميل الزائدما يؤدى فى النهاية إلى الانفجار.

طول مدة التشغيل أيضا، تزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز، أو تعرضه إلى عطل ميكانيكى يؤدى فى النهاية إلى نشوب حريق.