نهاية «إنترنت إكسبلورر».. مايكروسوفت تحيل المتصفح الشهير للتقاعد

جدة - نرمين السيد - أحالت شركة مايكروسوفت المتصفح الشهير «إنترنت إكسبلورر» إلى التقاعد، فلن يتم دعمه من الشركة بعد الآن، لتنتهى قصة المتصفح الذى كان مهيمنًا فى عالم الإنترنت يومًا من الأيام.





وينضم التطبيق الذى انطلق منذ 27 عامًا الآن إلى هواتف بلاك بيرى ونقلم الهاتف جهاز بالم بيلو، فة سلة المهملات، وفقًا لـ «أسوشييتد برس».

وكان مايكروسوفت قد أعلنت العام الماضى أنها ستعلق العمل بالمتصفح فى يونيو 2022، مما دفع المستخدمين إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، الذى تم إطلاقه فى عام 2015، وأوضحت الشركة أن الوقت حان للمضى قدمًا، بحسب «العربية».

وأشار شون ليندرساى، مدير برنامج مايكروسوفت إيدج، أن المتصفح الذى تم إطلاقه فى 2015 ليس فقط تجربة أسرع وأكثر أمانًا وحداثة من إنترنت إكسبلورر، بل قادر أيضًا على معالجة أحد الشواغل الأساسية، إلا وهى التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة.