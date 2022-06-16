وينضم التطبيق الذى انطلق منذ 27 عامًا الآن إلى هواتف بلاك بيرى ونقلم الهاتف جهاز بالم بيلو، فة سلة المهملات، وفقًا لـ «أسوشييتد برس».
وكان مايكروسوفت قد أعلنت العام الماضى أنها ستعلق العمل بالمتصفح فى يونيو 2022، مما دفع المستخدمين إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، الذى تم إطلاقه فى عام 2015، وأوضحت الشركة أن الوقت حان للمضى قدمًا، بحسب «العربية».
وأشار شون ليندرساى، مدير برنامج مايكروسوفت إيدج، أن المتصفح الذى تم إطلاقه فى 2015 ليس فقط تجربة أسرع وأكثر أمانًا وحداثة من إنترنت إكسبلورر، بل قادر أيضًا على معالجة أحد الشواغل الأساسية، إلا وهى التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهاية «إنترنت إكسبلورر».. مايكروسوفت تحيل المتصفح الشهير للتقاعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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