توقعات الأبراج الخميس 16 يونيو 2022.. اعرف حظك

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

ثق بنفسك وواصل العمل لتحقيق أحلامك، حاول اتخاذ قرارات مناسبة للعلاقة العاطفية الجديدة.

الثور

تعلم من أخطاء الماضى واجعلها دروسا لتفادى مشكلات الحاضر.. حاول الخروج للتنزه برفقة شريك حياتك واقضى وقت ممتعًا معه.

الجوزاء

لتحقيق طموحاتك عليك بذل مزيد من الجهد والتضحيات، واعمل على تحسين العلاقة العاطفية.

السرطان

اتبع حدثك واتخذ القرار الذى تراه صحيحًا له، ولا تتردد فى التعبير عن مشاعرك لشريكك العاطفى.

الأسد

ركز فى عملك وطّور من أدائك، وقد تقابل الحب الذى تبحث عنه ويملك قلبك.

العذراء

التزم بخطة العمل التى وضعتها لتحقق النجاح، وحاول إظهار حبك لشريك حياتك.

العقرب

استفد من طاقتك الإيجابية فى العمل، واقترب من أسرتك وشاركها اهتماماتها.

الميزان

لا تنجذب لمن يكرهونك ويريدون سقوطك، أمضِ فى طريقك، وحاول أن تفكر بطريقة متوازنة فى الحياة العاطفية.

الجدى

فكر جيدًا فى العروض التى تأتى لك قبل اتخاذ أى قرار، وتحدث مع شريك حياتك حول مستقبلكم.

القوس

رتب أفكارك لإنجاز المهام المسنودة إليك، ولا تفكر فى السلبيات حتى لا تتأثر العلاقة العاطفية.

الحوت

لا تجعل الجانب النفسى يؤثر على السعى والطموح ولا تتوقف عن المحاولة، واستمتع بحياتك وتقبل ذاتك كما هى.

الدلو

ابحث عن هدف وحاول تحقيق، واعرف حقيقة مشاعرك تجاه شريك حياتك.