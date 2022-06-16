جديد العلم.. تقدم صينى فى دراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأكاديمية فى تقرير اليوم الأربعاء، وفقًا لـ «وكالة الأنباء الصينية» أن الباحثين من معهد الشمال الغربى للبيئة الأيكولوجية والموارد التابع للأكاديمة، قاموا بدمج نموذجين رقميين عاليى الدقة لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاثة مواد غلافية مختلفة.
وكشفت النتائج أنه تم الحفاظ على ما يصل إلى 32 % من فاقد الكتلة فى المناطق المحمية مقارنة بالمناطق غير المحمية، وأظهرت مادة الألياف النانوية بياضا أنصع من نوعين من النسيج الأرضى استخدما فى التجارب، كما كشفت عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية وقدمت مراجع علمية فى مواجهة التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحرارى.
يذكر أن الأنهار الجليدية تعتبر من بين العناصر الجغرافية الرئيسية التى تشهد تغيرات سريعة وملحوظة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى.
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