يمكن رؤيته بالعين المجردة.. تعرف على توقيت ظهور كوكب عطارد فى السماء غدًا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن غدًا الخميس سيكون أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد بالعين المجردة وتصويره، حيث يصل لأقصى استطالة له وتبلغ 23.2 درجة من الشمس.





وأوضح تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه يمكن رؤية ومتابعة كوكب عطارد بدءا من الساعة الثالثة و40 دقيقة فجر غد باتجاه الشرق إلى أن يختفى تمامًا فى زخم الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ومن جانبه، أشار المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إلى أنه لرصد كوكب عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه أعلى يمين موقع شروق الشمس وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار فى حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق.

وأضاف أنه نظرا لأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومداره موجود بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يوجد بالقرب من الشمس، كما يرصد فى سماء الأرض ولكن صباح غد الخميس سيكون الكوكب بزاوية 18 درجة غرب الشمس وسيبلغ لمعانه الظاهرى (0.4)، حيث سيبدو كنقطة لامعة.

وأكد أن أفضل وقت لرصد عطارد فى استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسى على الموسم الذى يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هى التى تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعى والأقل تلك التى تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفى.