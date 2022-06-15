القبض على سبايدر مان فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرجل أن تسلق برج «ديفون» فى ولاية أوكلاهوما ضمن حملة حالية مناهضة للإجهاض فى الولايات المتحدة، بحسب «سكاى نيوز عربية».

وصعد الشاب مايسون دى شامبس، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى أعلى البرج المكون من 50 طابقًا وهو الأطول فى الولاية، دون أن يستخدم أى أدوات حماية، الأمر الذى أدى لاعتقاله على الفور.

يذكر أن الطالب الجامعى الذى وصفه نفسه بـ «سبايدر مان» المناصر للحياة، ليس غريبًا عن تسلق الأبراج الشاهقة، فقد تم اعتقالع فى مايو الماضى بعد تسلقه مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو.

وتسلق أيضًا مبنى صحيفة «نيويورك تايمز»، ورغم تقديم شكوى ضده إلا أنه لم يجر اعتقاله.

وقال شامبس إنه يقبل على هذه المغامرات الخطرة لجمع تبرعات لصالح حملة مناهضة للإجهاض.

وكتب الشاب المغامر على موقعه إنه يريد أن يضيع الأطباء خلف القضبان فى إشارة إلى أولئك الذين يشاركون فى تنفيذ عمليات الإجهاض، فضلًا عن جمع مليون دولار على الأقل لدعم الجمعيات الخيرية التى تناصر السيدات المؤيدات للحياة.