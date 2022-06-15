صورة أثارت الجدل.. فوهة بركان عملاقة تظهر على سطح المريخ

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصورة فوهة بشكل العين تشبه قرنية ضخمة تحدق بالنجوم، كما أفادت المعلومات بأن الفوهة تتموضع بقطر يصل إلى 30 كيلومترًا، وتقع فى منطقة بالنصف الجنوبى من الكوكب تعرف باسم «أونيا تيرا»، بحسب «العربية».

وكشفت الصورة عن العديد من الألوان المختلفة فى السطح حول الفوهة، مما يشير إلى أن هذه المنطقة من المريخ تتكون من مجموعة متنوعة من المواد، وفقًا لوكالة الفضاء الأوربية.

وأفادت التقارير بأن الحفر الموجودة فى النصف الجنوبى من الكوكب قد نشأت عندما تدفقت الميته فى الأنهار عبر المريخ منذ مليارات السنين، وفقًا لما نشره موقع «ديجيتال تريندز».

ورجحت وكالة الفضاء الأوروبية أنه يوجد عدة تفسيرات محتملة لهذا الأمر.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن أن تكون رواسب مقاومة للتآكل قد رست فى قاع القنوات عندما تدفقت المياه من خلالها، وربما تكون امتلأت القنوات بالحمم البركانية لاحقًا فى تاريخ المريخ.