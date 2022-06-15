Location Spotlight.. ميزة جديدة من تويتر للشركات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة توسيع مجموعة عروضها للشركات من خلال ميزة جديدة تسمى Location Spotlight للحسابات الاحترافية.

وفقًا للميزة الجديدة، يمكن للمتاجر المحلية عرض التفاصيل على ملفاتها الشخصية مثل موقع نشاطها التجارى أو متجرها، ومعلومات الاتصال، وساعات العمل.

الميزة الجديدة متاحة لمستخدمى حساب Twitter Professional فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

يمكن للمستخدمين رؤية المعلومات الجديدة عند زيارة الملف الشخصى للنشاط التجارى، عندما ينقرون على الموقع، يمكنهم الحصول على الاتجاهات إلى المتجر من خلال تطبيق الخرائط مثل خرائط جوجل.