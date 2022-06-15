إتيكيت التعامل فى المقابلة الأولى

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جدة - نرمين السيد - المقابلة الأولى
وهناك عدد من النصائح التى يمكن تطبيقها خلال المقابلة الأولى الاجتماعية، لأجل الظهور فى صورة مختلفة ومميزة، منها:
نصائح فى التعارف الأول
-التحلى بالنظافة الشخصية والظهور بمظهر حسن، بالإضافة إلى رسم الابتسامة على الوجه سواء فى العمل أو الحياة الخاصة.
-عند الدخول فى البداية يجب إلقاء التحية على المتواجدين أو مصافحة كل الأفراد الحاضرين إذا كان العدد محدودا.
-يفضل أن يكون الشخص ودودا محبا للتجمع، بالإضافة إلى أن يتمتع بالقدرة على فتح مواضيع للحديث، لأن الشخص المنطوى يجد صعوبة فى التواصل ويصبح مربكا للآخرين وناقلا طاقة الحزن لهم.
-يحتاج أن يكون الشخص يقظا ومنتبها للحديث، والابتعاد عن الأحاديث الشخصية.
-منع انتقاد المكان الذى يلتقى فيه الفرد مع الآخرين فى اللقاء الأول.
-عدم تجاوز الحد عند المزاح، أو استخدام الألفاظ البذيئة والخارجة عن الإتيكيت أو الجارحة أثناء الحديث.
-عدم التباهى بالممتلكات الشخصية، والتمتع بالشفافية لخلق روح سوية وناجحة.
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