إتيكيت التعامل فى المقابلة الأولى

جدة - نرمين السيد - المقابلة الأولى

وهناك عدد من النصائح التى يمكن تطبيقها خلال المقابلة الأولى الاجتماعية، لأجل الظهور فى صورة مختلفة ومميزة، منها:

نصائح فى التعارف الأول

-التحلى بالنظافة الشخصية والظهور بمظهر حسن، بالإضافة إلى رسم الابتسامة على الوجه سواء فى العمل أو الحياة الخاصة.

-عند الدخول فى البداية يجب إلقاء التحية على المتواجدين أو مصافحة كل الأفراد الحاضرين إذا كان العدد محدودا.

-يفضل أن يكون الشخص ودودا محبا للتجمع، بالإضافة إلى أن يتمتع بالقدرة على فتح مواضيع للحديث، لأن الشخص المنطوى يجد صعوبة فى التواصل ويصبح مربكا للآخرين وناقلا طاقة الحزن لهم.

-يحتاج أن يكون الشخص يقظا ومنتبها للحديث، والابتعاد عن الأحاديث الشخصية.

-منع انتقاد المكان الذى يلتقى فيه الفرد مع الآخرين فى اللقاء الأول.

-عدم تجاوز الحد عند المزاح، أو استخدام الألفاظ البذيئة والخارجة عن الإتيكيت أو الجارحة أثناء الحديث.

-عدم التباهى بالممتلكات الشخصية، والتمتع بالشفافية لخلق روح سوية وناجحة.