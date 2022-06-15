59-1.. أكبر نتيجة فى تاريخ مباريات كرة القدم

جدة - نرمين السيد - المباراة التى كشفت عن وجود فساد فى دورى الدرجة الثالثة بجنوب إفريقيا، شهدت إحراز 41 هدفا بنيران صديقة، ليتخذ الاتحاد المحلى للعبة قرارا تاريخيا بإيقافًا الفريقين مدى الحياة. القصة بدأت عندما كان فريق ماتياس يحتاج إلى الفوز بـ18 هدفًا ليصعد إلى دورى الدرجة الثانية فى جنوب إفريقيا، لكنها انتهت بنتيجة 1/59 وهو الأمر الذى لم يتطلب تحقيقًا للتأكد من أن المباراة تم التلاعب بنتيجتها.

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