بسبب التضخم.. الحكومة الباكستانية تطالب مواطنيها بتقليل شرب الشاى

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن البلد الذى يعتبر أكبر مستورد للشاى فى العالم بدأ يحث مواطنيه على شرب كميات أقل من هذا المشروب، لأن الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتنمية فى باكستان أحسن إقبال، إن "الباكستانيين قد يقللون من استهلاكهم للشاى إلى كوب أو كوبين فى اليوم، بسبب أعباء استيراده على البلاد".
تصريحات وزير التخطيط أثارت سخرية المواطنين، إذ قالوا إن "خفض استهلاك الشاى لن يفيد كثيرا فى تخفيف المشاكل الاقتصادية فى البلاد".
يشار إلى أنه فى عام 2022، تجاوزت قيمة واردات الشاى فى إسلام آباد عتبة 640 مليون دولار.
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