كوريا الجنوبية: نصب الصاروخ «نورى» على منصة الإطلاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكوريا الجنوبية، نصب أول صاروخ فضائى محلى الصنع لكوريا الجنوبية، "نورى"، على منصة الإطلاق فى مركز نارو للفضاء اليوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من المحاولة الثانية لإرسال أقمار صناعية متعددة إلى المدار.





وأوضحت وزارة العلوم الكورية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع نصب الصاروخ المكون من ثلاث مراحل عموديا قبل الظهر، مؤكدة أنه سيخضع لاحقا لفحوصات بعد الظهر قبل الإطلاق المقرر يوم الخميس.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية خططت لإطلاق "نورى" اليوم، لكن الرياح القوية أجبرت البلاد على تأخير الإطلاق ليوم واحد، وفى محاولته الأولى فى أكتوبر، طار "نورى" بنجاح إلى ارتفاع مستهدف 700 كيلومتر، لكنه فشل فى وضع قمر صناعى وهمى فى المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة فى وقت أبكر مما كان متوقعا.

وعلى عكس الإطلاق الأول، سيتم تحميل "نورى" هذه المرة بقمر صناعى للتحقق من الأداء، حيث يبلغ وزنه 180 كيلوجراما، لاختبار قدرات الصاروخ وأربعة أقمار صناعية مكعبة طورتها أربع جامعات لأغراض البحث الأكاديمى.

يذكر أن كوريا الجنوبية استثمرت ما يقرب من تريليونى وون (1.8 مليار دولار أمريكى) فى بناء "نورى" منذ عام 2010، وتم تنفيذ المشروع بتقنية محلية الصنع على أرضها الخاصة، بما فى ذلك التصميم والإنتاج والاختبار والتشغيل.