%6.3 خسارة.. انهيار سعر الـ بيتكوين

جدة - نرمين السيد - وانخفضت عملة بيتكوين اليوم لسعر 20715.69 دولار، يعد أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، بعد خسارتها بنسبة 6.3%.

ومن خلال تلك الأرقام تعد بيتكوين فقدت حوالى 28% من قيمتها، منذ الجمعة الماضية، بالإضافة إلى أكثر من قيمتها خلال ذلك العام.

وكانت بيتكوين سجلت منذ نوفمبر الماضى، أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار، ولكنها انخفضت بنحو 70%.

ويرجع سبب انخفاض بيتكوين لتجميد مقرض العملات المشفرة، الأمريكى سيلسيوس، عمليات السحب خلال الأسبوع الجارى، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم.

وبناء على انخفاض عملة بيتكوين، نزلت العملات الرقمية الأصغر لتأثرها بتحركات "بيتكوين"، حيث انخفضت "إيثر" وهى ثانى أكبر عملة مشفرة 9.4% إلى 1090 دولارا.