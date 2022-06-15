طرد طفل من قرية ببريطانيا بسبب إزعاج السكان

جدة - نرمين السيد - واتخذت شرطة West Mercia فى بريطانيا، قرارًا غريبًا بطرد مراهق يسمى كيلان إيفانز بعمر 14 عامًا من قرية بالمملكة المتحدة.

جاء ذلك بعد اطلاع الشرطة على عدد من الشكاوى سواء من قبل الشركات المحلية أو السكان ضد الشاب، وفقًا لموقع "indiatimes".

وتم اتهام الشاب بسلوكه لعدد من التصرفات المعادية للمجتمع، وقيامه بالتهديد والإساءة عبر الإنترنت فى "Kidderminster".

وبسبب المضايقات التى تسبب فيها الشاب لتلك الشركات والسكان، قررت الشرطة بعدم دخول الشاب المدينة حتى مايو 2025، وليس ذلك فقط، بل تم منعه من التواجد بالأماكن العامة وسط مجموعة تزيد عن 3 أفراد.

وتعد تلك القرارات غير شائعة بالمملكة المتحدة لدى المراهقين الصغار، لذا يأمل الرقيب دانيال تاونسند بمنع التنفيذ واتخاذ الإجراءات الإيجابية.