لمستخدمى أيفون.. خطوات تخلصك من بطئ الأداء

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من المشاكل التى تؤثر على سرعة أداء الهاتف، منها الصورة الكثيرة والملفات التى تملأ ذاكرة الداخلية، الارتباط بإبطاء المتصفح الخاص بالهاتف.

ولتحسين أداء هواتف أيفون، يمكن مسح ذاكرة التخزين من كروم، وخصوصًا إذا كان هو المتصفح المفضل للمستخدم، بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البيانات المخزنة على الجهاز وإبطاء أدائه.

ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت فى جوجل كروم لأجل تحسين أداء الهاتف، نحتاج إلى:

- الدخول إلى الإعدادات.

- الضغط على الخصوصية.

- مسح بيانات المتصفح.

- تحديد العناصر المراد حذفها.

- التأكيد عن طريقة النقر ومحو بيانات التصفح أسفل الشاشة.