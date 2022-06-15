كيف تنقل دردشات واتساب من هواتف أندرويد إلى آيفون؟

جدة - نرمين السيد - وستتوفر الميزة كجزء من "الانتقال إلى نظام "iOS" من "آبل"، مما يعنى أن مستخدمى "آيفون" الجدد سيحصلون على هذا الخيار فى وقت إعداد الهاتف الجديد.

وسيتعين على مستخدمى "آيفون" الحاليين أخذ نسخة احتياطية وإعادة ضبط هواتفهم على المصنع للاستفادة من هذا التحديث الجديد.

وأعلن المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، أمس الثلاثاء، عن ميزة نقل سجل الدردشة من نظام أندرويد إلى نظام آى أو إس عبر تطبيق المراسلات الشهير قائلًا: "نضيف إلى واتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل محفوظات الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد و«آيفون» مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف... هذه هى الميزة الأكثر طلبًا. أطلقنا القدرة على التبديل من "آيفون" إلى"أندرويد" العام الماضى، والآن إضافة ميزة التبديل من أندرويد لـ آيفون".

وتم إطلاق ميزة "واتساب" الجديدة اعتبارًا من أمس الثلاثاء، كجزء من "النسخة التجريبية لـ "واتساب"، وستكون متاحة لجميع المستخدمين فى غضون أسبوع.

كيف تنقل محادثات "واتساب" من "أندرويد" إلى "آيفون"؟

افتح تطبيق "Move to iOS" على هاتف "أندرويد" واتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

سيتم عرض رمز على جهاز "آيفون" الخاص بك. عند المطالبة، أدخل الرمز على هاتف "أندرويد" الخاص بك.

اضغط على متابعة واتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

حدد "واتساب" على شاشة نقل البيانات.

اضغط على "ابدأ" على هاتف "أندرويد" الخاص بك، وانتظر "واتساب" لتحضير البيانات للنقل.

سيتم تسجيل خروجك من هاتف "أندرويد" بمجرد تجهيز البيانات.

اضغط على "التالى" للعودة إلى تطبيق "نقل إلى iOS".

انقر على "متابعة" لنقل البيانات من هاتف "أندرويد" إلى جهاز "آيفون" وانتظر "Move to iOS" لتأكيد اكتمال النقل.

قم بتثبيت أحدث إصدار من "واتساب" من "App Store".

افتح "واتساب" وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف المستخدم على جهازك القديم.

اضغط على "ابدأ" عندما يُطلب منك ذلك، واسمح للعملية بأن تكتمل.

قم بإنهاء تنشيط جهازك الجديد وسترى دردشاتك فى انتظارك.

سيتمكن أى شخص يعمل بنظام "أندرويد 5" أو إصدار أحدث، و"iOS 15.5" أو أحدث من الوصول إلى الميزة.

وبصرف النظر عن هذا، يحتاج المستخدمون فقط إلى اتباع بعض الممارسات الأساسية مثل التأكد من أن هواتفهم متصلة بمصدر طاقة وأنها على نفس شبكة الواى فاى.

فى حالة عدم اتصال كلا الهاتفين بشبكة Wi-Fi نفسها، فسيتعين على المستخدمين توصيل جهاز "أندرويد" الخاص بهم بنقطة اتصال "آيفون".