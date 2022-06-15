سيدة تحمل مرتين خلال أسبوع.. اعرف القصة العجيبة (صورة)

جدة - نرمين السيد - الحادثة الغريبة روتها صحيفة ديلى ميل البريطانية، والتى ذكرت أن السيدة ألينا لوكا، روت أنه قيل لها من الأطباء المتخصصين، إن فرصة الحمل والإنجاب لديها ضعيفة، ولا تتعدى الـ5%.

وكشفت السيدة البريطانية البالغة من العمر 30 عاما، أنها تعانى من مرض قصور الغدة الدرقية، والذى يتسبب بدوره فى عدم انتظام الدورة الشهرية، وبالتالى عدم حدوث الحمل، حيث لا تنتج الغدة ما يكفى من الهرمونات اللازمة لحدوث الحمل.

ولفتت ديلى ميل على لسان السيدة البريطانية إلى أنه بعد عامين من المحاولات المستمرة، واستشارة الأطباء الذين أخبروها بأن فرص الحمل لديها لا تتعدى الـ5% قررت لوكا وزوجها ريك كارميا، الاستسلام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فجأة، اكتشفت السيدة أنها حامل، وخلال الفحص والمتابعة فى الأسبوع الـ12 من الحمل، أخبرها الأطباء أنها فى الواقع حامل فى طفلين ليسا توأمين، بل يفصل بينهما أسبوع.

وفسر الأطباء ذلك، بأن هذه الظاهرة نادرة جدا، وتحدث عندما يتم تخصيب بويضتين فى مرتين منفصلتين خلال أيام قليلة.. وبالفعل فقد ولدت لوكا طفلتيها "إيلى وميلى" فى شهر مارس 2022.

وأنشأت لوكا، حسابا إنستجرام بعد هذه المعجرزة، كما وصفتها، لتوعية الأشخاص بهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص ليس لديهم أى علم أو معرفة بها.