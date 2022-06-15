Meta تضيف عناصر التحكم الأبوية إلى سماعات الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وتسمح تلك الميزة للأوصياء بفحص وقت الشاشة للمستخدمين دون السن القانونية، وتلقى التنبيهات أو طلبات الموافقة على المشتريات، وفقًا لمنشور على مدونة ميتا، اليوم الثلاثاء.
يأتى ذلك جنبًا إلى جنب مع توسيع خيارات التحكم الأبوى على «Instagram»، بالإضافة إلى ميزات الأمان الجديدة فى منصة «Horizon Worlds VR» الاجتماعية، التى ستشمل المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
وتشبه خيارات ميتا الجديدة تلك الموجودة على الهواتف، ويتطلب استخدامها ربط حساب المراهق على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك «Facebook» - المطلوب لاستخدام سماعة الرأس - بحساب أحد الوالدين أو الوصى، وليس من المفترض أن يستخدم الأطفال دون سن 13 عامًا Quest، ولا يستطيع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الوصول إلى «Horizon Worlds»؛ لذلك فإن هذه الميزات مخصصة لتطبيقات الواقع الافتراضى الأخرى.
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