200 مليار فى يوم واحد.. خسائر فادحة لأغنى 500 شخص بالعالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعرض 5 من أثرياء العالم إلى خسارة 345 مليار دولار خلال العام الجارى 2022، كما خسر أغنى 500 شخص فى العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار هذا العام، بما فى ذلك 206 مليار دولار أمس الاثنين.





وتتناقض هذه الأرقام مع العام الماضى، وفقا لمؤشر وكالة بلومبيرغ للمليارديرات، عندما أدى ارتفاع الأسواق المالية إلى زيادة عدد أثرياء العالم بنحو 8٪، منهم 13٪ فى أميركا الشمالية وحدها. ووفقا لتقرير «Capgemini World Wealth» الذى صدر اليوم الثلاثاء، تظهر البيانات أن أعداد الأثرياء فى آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2٪ فقط، لكنها تراجعت عن أوروبا وأميركا الشمالية بعد أن هيمنت على نمو الأغنياء على مدار العقد الماضى. ولا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التى يعيش فيها معظم أثرياء العالم. وأظهر تقرير «Capgemini» أن الأربعة دول موطن لنحو 64٪ من أصحاب الثروات على مستوى العالم.

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