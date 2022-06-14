لارتفاع حرارة البطارية.. فورد تستدعى 49 ألف سيارة كهربائية

وقال المتحدث باسم شركة "فورد" سعيد ديب -بحسب ما نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن التجار لا يزالون قادرين على بيع السيارة للعملاء، لكنهم يوقفون تسليم السيارات الجديدة مؤقتًا لمعالجة المشكلة.
وأوضح ديب أن المشكلة تكمن فى الشحن السريع "للتيار المباشر" للسيارات الكهربائية لوجود احتمالية أن يسخن جزء من البطارية بشكل مفرط؛ مما "قد يؤدى إلى انحناء وتشوه أسطح نقاط التواصل فى كابلات الكهرباء مع البطارية. ويمكن أن يؤدى ذلك إلى فقد السيارة للطاقة أثناء القيادة، مما يعرضها لخطر الحوادث".
وأضاف أن الاستدعاء يؤثر فى 48924 سيارة فى الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيتم إصلاح المشكلة عن بُعد من خلال نشر تحديث لبرنامج الشهر المقبل، ويمكن لمالكى السيارات أيضًا نقل سياراتهم إلى الوكيل لإجراء التحديث.
وأوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن هذه ليست المرة الأولى التى تُسحَب فيها السيارة الكهربائية "موستانج ماتشى-إى"، إذ سُحِبَت قبل ذلك نتيجة مشاكل تتراوح من براغى سائبة إلى زجاج أمامى يمكن أن ينفصل فى حالة حدوث تصادم
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