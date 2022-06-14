لزيادة الوعى بطاقة الرياح.. راكب أمواج بريطانى يزور مصر قبل «كوب 27»

وذكرت مجلة «أر إى نيوز» الأسترالية المتخصصة فى متابعة أخبار الطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء أنه من المقرر إجراء كراثرن جولة فى أبرز المناطق السياحية المصرية للترويج لقطاع الطاقة المتجددة فى مصر، ومن المقرر أن يزور خليج السويس ويتفقد المجتمعات المحلية التى تستفيد من طاقة الرياح هناك.
وسينضم لسفير صناعة الطاقة المتجددة فى جولته، كل من السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى وفيصل عيسى مدير عام «ليكيلا باور» وهى شركة للطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يزور الثلاثى مزرعة رياح "غرب بكر"، الواقعة شمال غرب رأس غارب، فى خليج السويس، والتى أعلنت "ليكيلا" افتتاحها فى مارس الماضى، وذلك للمشاركة مع الفريق المحلى للمزرعة فى التأكيد على تأثير طاقة الرياح على اقتصاد المنطقة.
كما سيزور كراثرن مدرسة محلية فى منطقة الجونة للحديث مع التلاميذ حول قوة طاقة الرياح من خلال عرضه لركوب الأمواج الشراعى.
وبحسب التقرير، سيستمتع كل من كراثرن وبايلى وعيسى أيضًا بموارد الرياح العالمية المستوى فى مصر عبر ركوبهم الأمواج شراعيًا فى مياه البحر فى مصر خلال الرحلة.
وقال كراثرن: "إنه لشرف كبير أن أكون فى مصر قبيل انعقاد مؤتمر «كوب 27» الذى يجمع شغفى بالتزلج الشراعى مع شغفى بالبيئة".. مضيفا: "إن فرصة مناقشة مشروعات طاقة الرياح المتجددة مع المجتمعات التى ترى بالفعل الآثار الإيجابية التى يمكن أن تحدثها الطاقة المتجددة فى هذا المجال، أمر مثير بالنسبة لى كداعم طويل الأجل لإمكانيات طاقة الرياح".
وأضاف سفير صناعة طاقة الرياح أن "الجميع متحمس للإمكانيات المتاحة لمصر والمنطقة ككل، بدءا من تلاميذ المدارس إلى السكان المحليين العاملين فى قطاع الرياح، وصولاً إلى السفير البريطانى فى مصر".
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27»، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا.
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