من مرصد حلوان.. أول صورة لـ «قمر الفراولة»

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جدة - نرمين السيد -
وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية عبر صفحته على موقع فيسبوك إن هذه صورة لآخر قمر مكتمل فى فصل الربيع، ويطلق على قمر شهر يونيو «قمر الفراولة»، نسبة إلى وقت نضج ثمار الفراولة عند قبائل الجونكوين الأمريكية.
وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن القمر يظهر بحجم أكبر وأكثر إضاءه، وذلك لإنه أقرب للأرض على مسافة 357,463 كيلومترا، ويسمى بالقمر العملاق.
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