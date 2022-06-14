من أعلى الجبل.. حادث مروع لسقوط سيارة فى اليمن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو قائد السيارة وهو يحاول الصعود من أحد الطرق فى محافظة ذمار شمال اليمن، لكن صعوبة الطريق الذى يسلكه تسبب فى سقوط السيارة من أعلى الجبل. تسبب الحادث فى مقتل السائق واثنين ممن كانوا فى السيارة وإصابة 3 آخرين.

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