«السنجلة حلوة».. استطلاع: واحد من كل 4 فى اليابان يبقى بلا زواج

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع حكومى يابانى، أن واحدا من كل أربعة يابانيين عزاب فى الثلاثينيات من العمر، يرغب فى البقاء "دون زواج"، مستشهدين بأسباب مثل المخاوف بشأن فقدان حريتهم وما يرتبط بها من وأعباء مالية وأعمال منزلية.





وأشارت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» اليوم الثلاثاء، إلى أن نتائج هذه الدراسة الاستقصائية حول الزواج والدخل تم الاستشهاد بها فى الكتاب الأبيض للحكومة اليابانية حول المساواة بين الجنسين، والذى أوضح أيضا أن عدد الزيجات فى عام 2021 انخفض إلى حوالى 514 ألفا، وهو الأدنى فى فترة ما بعد الحرب وذلك وفقا للبيانات الأولية. كما أظهر الاستطلاع -الذى تم إجراؤه فى الفترة من ديسمبر إلى يناير الماضى، والذى شمل رصد ردود أفعال 20 ألف شخص فى الفئة العشرينات إلى الستينيات من العمر- أن 54.6 فى المائة من الرجال و62.6 فى المائة من النساء فى الثلاثينيات من العمر متزوجون، وفقا للكتاب الأبيض الذى وافق عليه مجلس الوزراء.

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