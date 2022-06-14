يزين السماء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن «قمر الفراولة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن القمر يكون فى بعض الأوقات أقرب ما يكون لكوكب الأرض، وفى أوقات أخرى يكون أبعد ما يكون.

وأشار القاضى إلى أن القمر فى منطقة الحضيض يكون أقرب ما يكون للأرض، لذلك يكون حجمًا ظاهريًا أكبر، ولمعانه مرئى بشكل واضح.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية اليوم على قناة «دى إم سى»، أن إطلاق أسماء على بعض الظواهر الفلكية مثل قمر الفراولة ترجع للعادات القديمة، فكان المصريون القدماء يربطون الظواهر الفلكية بظواهر طبيعية كموسم الحصاد.

ولفت الدكتور جاد القاضى إلى أن تسمية قمر الفراولة جاءت من القبائل الأمريكية، التى تعرف بالهنود الحمر، حيث كان يتزامن وقت حدوث الظاهرة مع موسم حصاد فاكهة الفراولة.