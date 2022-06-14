«ميتا» تعلن عن ميزة جديدة من واتساب

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "وابيتاإنفو" التقنى اليوم الثلاثاء عن أن الميزة الجديدة ستسمح بنقل سجلات الدردشة إلى هواتف آيفون العاملة بنظام آى أو إس. وفى العام الماضى، أصدر WhatsApp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترحيل سجل الدردشة من iOS إلى Android: فى البداية ، كان يقتصر على بعض هواتف Samsung، ثم قامت Google بتمكين الدعم لجميع أجهزة Pixel.

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