ثورة العلم.. أول قلب بشرى 3D فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع الرسمى للمعهد إلى أنه وفقًا للباحثين، تسمح التقنيات الحديثة بإنشاء غرسات للقلب بمساعدة السيليكون وخلايا المريض، لكنه لا توفر الوظائف الكاملة للقلب، بحسب «العربية».

وبناءً على هذه المعلومات، ابتكر فريق الباحثين طريقة ثلاثية الأبعاد لطبع الخيوط البروتينية الدقيقة «خيوط أكتين» للقلب، حيث يمكن استخدام النسيج الناتج فى الطب التجديدى.

وتمكن الأطباء من تحسين التقنية التى ابتكروها «الكتابة القربانية فى الأنسجة الوظيفية» حيث فى البداية ينشئ المتخصصون قاعدة للأنسجة على شكل 1050 ثقبًا، يحتوى كل منها على عمودين مجهريين، ثم تملأ الثقوب بالخلايا الجزعية الفتية التى يمكن أت تتطور وتتخذ أشكالًا مختلفة، وتستخدم المادة المزروعة فى إنشاء حبر حيوى، يمكن استخدامه لطباعة أنسجة مما ثلة لأنسجة القلب.

وأوضح الباحثون انهم نجحوا فى هذه العملية، حيث أن طباعة قلب بشرى كامل على طابعة ثلاثية الأبعاد لا يزال أمرًا بعيدًا، ورغم ذلك يمكن استخدام هذه الخيوط الشعرية المطبوعة لإزالة الندبات الناتجة عن النوبات القلبية أو غيرها من الأضرار التى أصابت القلب.