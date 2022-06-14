تحويل النص إلى كلام.. ميزة جديدة فى «سبوتيفاى»

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الميزة الجديدة فى "سبوتيفاى" تحويل النص إلى أصوات واقعية بجودة عالية.

وترى "سبوتيفاى" أنه من خلال ميزتها الجديدة أى التى تهتم بتحويل النصوص إلى كلام مسموع، تصبح واحدة من أكثر التطبيقات استخداما فى عالم التقنية الموجودة على المنصة

وتساعد تلك التقنية هؤلاء الذين لا يتمكنون من النظر إلى شاشاتهم، سواء ضعاف البصر أو الأفراد الذين يقودون السيارات وغيره المنشغلين بالأنشطة المختلفة.