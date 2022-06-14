لمنع المضايقات.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمكالمات فيديو

جدة - نرمين السيد - وتستعين مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعى لطرح ميزة "التعلم الآلى" لأجل جودة صوت المكالمات الفيديو فى "Microsoft Teams"، بهدف الاستمتاع وسماع المشاركين بعضهم بوضوح. وتساهم ميزة مايكروسوفت الجديدة فى إلغاء صدى الصوت المزعجة بمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى تقليل فرص انقطاع المكالمات. وخضعت ميزة مايكروسوفت الجديدة للاختبار، وتم ملاحظة تقليل صدى الصوت والتحسينات فى جودة المكالمات.

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