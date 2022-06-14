بـ 600 دولار.. سينما للسناجب فى حديقة منزل

جدة - نرمين السيد - وقرر الأمريكى الذى يدعى جيسون لينزى، إنتاج سينما صغيرة مخصصة للسناجب، لعدم تجربتهم للسينما الواقعية مسبقا. واستغرق الأمريكى فترة تصل إلى شهرين فى إنتاج السينما، بتكلفة مالية بلغت 600 دولار. واستعان بجهاز لوحى قديم لتشغيل فيلم "السنجاب" الذى صوره بنفسه، وبنى حامر صغير مضيفا أضواء شريطية LED، وأوعية الفشار التى بها الحلوى المفضلة لتلك الكائنات. وحرص على مراقبة نشاط السناجل بداخل السينما، لذا قام بتركيب 4 كاميرات، كما خصص مكان للمسرح فى حديقته، وفقا لما جاء فى "اندبندنت". وقام الأمريكى بتنفيذ تلك الفكرة لعشقه لبناء الأشياء وإبداعها، بالإضافة إلى فضوله فى معرفة نشاط السناجب بمسرحها السينمائى المصغر.

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