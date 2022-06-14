مواصفات هواتف «Xiaomi 13».. الأداء القوى والبطارية الكبيرة

جدة - نرمين السيد - وتحتوى هواتف "Xiaomi 13" على معالج Snapdragon 8، والذى يجعلها تعمل بكفاءة وأداء أقوى على الإطلاق.

ويتمتع الهاتف بمعالج ذات تصميم جديد بتقنية 4 نانومتر، كما يقدم أداء أفضل بنسبة تصل إلى 30%، لذا تعمل بسرعة كبيرة بالإضافة إلى توفير الطاقة.

وتتضمن هواتف الفئة الجديدة، تقنية "E5 LTPO2"، مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار، وكاميرات محسنة للغاية مع مستشعرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى، وفقا لموقع "NextPit".

وبالإضافة إلى ذلك تتميز تلك الهواتف ببطاريتها الكبيرة، حيث تصل سعتها إلى 5000 مللى أمبير، كما تدعن الشحن السريع بقدرة 120 أو 150 وات، لذا تتمكن من الشحن خلال دقائق قليلة.