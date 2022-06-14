طلبها الكثيرون.. واتساب بصدد طرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - لا يستغرق يتيح تطبيق المحادثات الشهير، كثيرًا من الوقت لإضافة ميزات جديدة كما يصدرها فى الوقت المناسب، حيث تم الإعلان رسميًا عن ميزة زيادى حجم المستخدمين فى المجموعة الجديدة فى مايو، ويتم الآن طرحها على كل من يستخدم الإصدار التجريبى.

الحد الأقصى لحجم المجموعة الحالى هو 256 شخصًا، والآن مع التحديث الأخير، سيتمكن المرء من إنشاء مجموعة أكبر تضم ما يصل إلى 512 مشاركًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن التحديث قد تم طرحه لمختبرى الإصدار التجريبى من "أندرويد" و"iOS" لتطبيق "واتساب"، ومن غير المعروف حاليًا متى سيتم إصدار هذه الميزة للإصدار الثابت من التطبيق.

إذا كنت مختبِرًا تجريبيًا، فستجد الميزة الجديدة فى إصدار أندرويد 2.22.12.10 و 22.12.0.70 إصدار iOS من "واتساب".

قال "واتساب" أن هذه كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة، والتطبيق المملوك لشركة "ميتا" فى إعلان رسمي: "أحد أهم الطلبات التى تلقيناها باستمرار هو خيار إضافة المزيد من الأشخاص إلى الدردشة، لذلك نحن الآن نطرح تدريجيًا القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصًا إلى مجموعة".

إلى جانب ذلك، يعمل "واتساب" أيضًا على خيار يسمح للأشخاص بتخزين جميع محادثاتهم على هواتفهم، بدلا من نسخ جميع الدردشات احتياطيًا إلى Google Drive دون توفير سيطرة كاملة عليها.



ومع إضافة الخيار الجديد، سيتمكن المستخدمون من نقل النسخ الاحتياطية للدردشة إلى مساحة التخزين بهواتفهم وسيحصل الفرد أيضًا على خيار إضافتها مرة أخرى إلى Google Drive.