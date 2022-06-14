كلب يخضع لعملية جراحية بعد ابتلاع 20 قطعة نقدية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأصدرت جمعية الطب البيطرى الخيرية فى بريطانيا "PDSA" بيانًا قالت فيه إن إيفانا صاحبة الكلب شعرت بالقلق بعد أن بدأ يتقيأ وتوقف عن تناول الطعام.

واضافت الجمعية إن الكلب "ديزى" تم فحصه واستطاع الأطباء البيطريون رؤية أن بطنه تسبب له الألم، مما أثار الشكوك حول وجود انسداد، لذلك تم تخديره وفحصها بالأشعة السينية.

وأظهرت صور الأشعة أن الحيوان قد ابتلع عددًا من العملات المعدنية - ما مجموعه 20 قطعة، من العملات المعدنية، بإجمالى 2.68 جنيه إسترلينى.

وقالت إيفانا : "لم أصدق ذلك عندما اتصلت «PDSA» لتخبرنى أن ديزى ابتلعت الكثير من العملات المعدنية.

"محفظتى كانت مفقودة وبحثنا عنها كثيرًا، ولم نفكر فى أن ديزى هو الجانى الذى هرب بها.