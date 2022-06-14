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جدة - نرمين السيد - وأصدرت جمعية الطب البيطرى الخيرية فى بريطانيا "PDSA" بيانًا قالت فيه إن إيفانا صاحبة الكلب شعرت بالقلق بعد أن بدأ يتقيأ وتوقف عن تناول الطعام.
واضافت الجمعية إن الكلب "ديزى" تم فحصه واستطاع الأطباء البيطريون رؤية أن بطنه تسبب له الألم، مما أثار الشكوك حول وجود انسداد، لذلك تم تخديره وفحصها بالأشعة السينية.
وأظهرت صور الأشعة أن الحيوان قد ابتلع عددًا من العملات المعدنية - ما مجموعه 20 قطعة، من العملات المعدنية، بإجمالى 2.68 جنيه إسترلينى.
وقالت إيفانا : "لم أصدق ذلك عندما اتصلت «PDSA» لتخبرنى أن ديزى ابتلعت الكثير من العملات المعدنية.
"محفظتى كانت مفقودة وبحثنا عنها كثيرًا، ولم نفكر فى أن ديزى هو الجانى الذى هرب بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلب يخضع لعملية جراحية بعد ابتلاع 20 قطعة نقدية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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