تحسن فى العمل ومفاجآت عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج الثلاثاء 14 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

ثق بنفسك لتحقيق ما تطمح إليه فى العمل، وجدد الحب بينك وبين شريك حياتك واستعيد الذكريات الجميلة بينكم.

الثور

ركز فى عملك وتعامل مع زملائك بتواضع، وربما تقابل شخص يخطف قلبك وتقضى وقت سعيد معه.

الجوزاء

اتخذ أى قرار تجده مناسب لك ولا تتردد على المستوى المهنى، وعلى المستوى العاطفى تعلم من أخطاء الماضى ولا تكررها.

السرطان

افتح صفحة جديدة وضع خطة تساعدك على الوصول لأهدافك العملية، وحاول أن تكسر الجمود بينك وبين شريك حياتك حتى تشعر بالسعادة.

الأسد

جدد نشاطك فى العمل ليتحسشن أدائك، وتخلص من الشخصيات السلبية واقترب من عائلتك.

العذراء

تحتاج إلى إجازة من العمل لتستعيد عافيتك، وحافظ على خصوصية العلاقة العاطفية ولا تتحدث عنها أمام أى شخص.

العقرب

استفيد من خبرات الناجحين فى العمل لتكن مثلهم، وانصت لقلبك فيما يتعلق بالشأن العاطفى.

الميزان

لا تهدر وقتك فى أشياء لا تفيد وابتكر أفكار جديدة، تودد إلى أفراد عائلتك ولا تتجاهل زيارتهم.

الجدى

تحدث مع زملائك فى العمل وفكروا كيف يمكن تطوير المشروع، واهدأ وتخلص من عصبيتك مع شريك حياتك.

القوس

التزم بقواعد العمل ولا تقحم نفسك فى المشكلات، وقدم الهدايا لشريك حياتك حتى تتحسن العلاقة.

الحوت

حدد أهدافك واستفيد من خبراتك فى العمل، واهتم بالعلاقة العاطفية واتخذ قرارات تجعلها تتحسن.

الدلو

ابتعد عن التفكير السلبى وانتظم فى عملك، وقد تجد استقرار وتحسن ملحوظ فى العلاقة العاطفية.