«تحدى الوهم».. السكن فى منازل مسكونة بالجن فى اليمن لمكافحة الخرافة

جدة - نرمين السيد - أطلق شباب يمنيون هاشتاج «فريق تحدى الوهم» فى العاصمة صنعاء، بهدف مكافحة الخرافات والأساطير المرتبطة بالمنازل المسكونة بالجن، وهدف المبادرة هو الدفع بشباب مغامرين لكسر تلك المخاوف المثارة حول تلك المنازل المهجورة، عن طريق الدخول لهذه البنايات والسكن فيها، وذلك لإثبات عدم وجود أى جن فيها.





وزار شباب من فريق تحدى الوهم، بزيارة منزل فى حارة الأبهر فى منطقة صنعاء القديمة، والذى أثير مؤخرًا حوله الشكوك بوجود جن داخله بعد التنسيق مع مالكى المنزل.

واتضح من خلال شهادات أصحاب المحلات والمستأجرين فى العمارة أنها ليست مسكونة بالجن كما يشاع، وإنما حالها طبيعى، وكل مايشاع ويتم تداوله من خرافات وروايات حول البناية عار تمامًا من الصحة، بحسب «العربية».

ومازال العديد من الأماكن فى صنعاء وفى عددًا من المحافظات اليمنية الآخرى تحتوى على منازل ومبان مهجورة، وانخفض سعرها العقارى وبعد الناس عنها، بسبب ما تم تداوله من قصص وحكايات عن أنها مسكونة بالجن.