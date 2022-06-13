خلى بالك.. ميزة فى هاتف آيفون تقضى على البطارية وهذه طريقة التخلص منها

جدة - نرمين السيد - يذكر أن معظم مشكلات بطاريات هواتف الآيفون مرتبطة بالبرمجيات، وإحدى الميزات التى تستنزف البطارية بمرور الوقت هى التتبع، حيث يتتبع آيفون الموقع ويسجله أينما ذهب مما يستهلك الكثير من عمر البطارية وفقًا لما نشرته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية.

كما تستنزف خدمة البريد الإلكترونى البطارية، وذلك عندما يحافظ آيفون بإتصال دائم بخادم الإنترنت حتى يتمكن صاحبه من إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكترونى.

وكى يتمكن المستخدم من إصلاح ذلك عليه الانتقال للإعدادات ثم البريد ثم الحساب ثم يقوم بالضغط على جلب بيانات جديدة ثم إيقاف تشغيل الضغط فى الجزء العلوى من الشاشة، وبعدها التمرير إلى أسفل والنقر على اختيار «كل 15 دقيقة» الموجودة تحت الجلب، وإذا أمكن النقر فوق «حساب بريد إلكترونى فردى» ثم تغييره بعد ذلك.

ولتوفير مزيدًا من طاقة البطارية بالهاتف يجب إيقاف خدمات الموقع غير الضرورية عن طريق الإعدادات.