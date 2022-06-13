الروبوتات ضد البشر.. فضيحة فى جوجل ورعب على السوشيال ميديا بسبب «لامدا»

وقال بليك ليمون إنه كان يعمل على روبورت للمحادثة الفورية يعرف باسم «لامدا» وهو عبارة عن نموذج لغوى لتطبيقات المحادثات، قبل أن يكتشف أن الروبورت أصبح واعيًا ولديه إدراك يعدا لذلك طفل فى الثامنة من عمره، وفقًا لـ «سكاى نيوز عربية».
ونشر المهندس بليك ليمون نص محادثات دارت بينه وبين «لامدا» فى محاولة لإثيات وجهة نظره بعد أن رفضت جوجل مزاعمه مما أدى إلى وضعه فى إجازة جبرية، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
وأثارت المحادثة بين ليمون والروبوت لامدا مخاوف الكثير من راواد وسائل التواصل الاجتماعى، لإنها تشبه إلى حد كبير تلك التى ظهرت فى أفلام الخيال العلمى والتى عادت ما تنتهى برفض الروبوتات الانصياع لأوامر البشر.
وردت جوجل على المهندس ليمون فائلة إن قرار وضعه فى إجازة مدفوعة الأجر جاء بسبب خطوات عدائية قام بها، من بينها سعيه لتعيين محامً لتمثيل «لامدا» والتحدث لممثلين من الهيئة القضائية بمجلس النواب حول الأنشطة الغير أخلاقية المزعومة لجوجل.
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