معركة شرسة بين قطة شجاعة وذئب مفترس تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سجلت كاميرا مراقبة مثبتة بأحدى المنازل الشاطئية بمدينة سورفسايد بولاية تكساس الأمريكية المطلة على خليج المكسيك، معركة شرسة بين ذئب وقطة منزلية، حاول خطفها والتهامها.





وظهر الذئب فى مقطع الفيديو وهو يهاجم قطة على شرفة المنزل، ولكن القطة دافعت عن نفسها باستبسال، وحاولت القفز على وجه الذئب لإضعافه، وفقًا لـ «سكاى نيوز عربية».

وهربت القطة تحت كرسى شاطئى، ليزحف الذئب تحت الكرسى محاولًا الأمساك بها قبل أن تخرج من الجهة الثانية وتقفز إلى سور الشرفة.

وبعد ذلك أحكم الذئب فكيه فى ظهر القطة، لتستمر الأخيرة فى المقاومة، وتقوم بخربشة الذئب، ثم قفزة برشاقة كبيرة أعلى الشرفة، وابتعد الذئب بعد أن اصابه اليأس.

وانتشر هذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعى، وحصد ملايين المشاهدات والتفاعلات، وعبر الكثير من الرواد عن سعادتهم بعد نجاح القطة الشجاعة من النجاة من الذئب الشرس.