«تيك توك» يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويسعى التطبيق من خلال تلك الميزة لمنع إبقاء المستخدم لأطول فترة ممكنة فى تصفح التطبيق.
وتعمل الميزة على التحكم فى الوقت من خلال إرسال إشعارات وتحذيرات عن قضاء وقتا طويلا على المنصة.
وعند الرغبة فى عدم قضاء وقت طويل أى لفترة تزيد عن 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 دقيقة على "تيك توك"، يجب الطلب من التطبيق بالإخبار عند قضاء الفترة، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
ويسمح تيك توك بتثبيت لوحة تحكم لوقت الشاشة حتى يمكن للمستخدم معرفة المدة التى يقضيها على التطبيق، ومن خلالها يمكن تقسيم الوقت الخاص بالمستخدم فى النهار أو الليل.
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