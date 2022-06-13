موعد ظهور القمر العملاق فى السماء

جدة - نرمين السيد - وخلال تلك الظاهرة يقترب القمر فى مسافة قريبة من الأرض، وتبلغ حوالى 258 ألف كيلومتر.

ويصل القمر إلى ذروة اكتماله يوم الثلاثاء، لكنه سيظهر أيضا ساطعا وأكثر لمعانا يومى الإثنين والأربعاء، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وتعد المسافة الطبيعية بين القمر والأرض 406 آلاف كيلومتر عند الأوج، و356.5 ألف كيلومتر عند الحضيض "أى أقرب نقطة للقمر إلى الأرض"، وفقا لصحيفة "البيان".

وأوضح الخبراء أن اقتراب القمر إلى موضع البدر فى مسافة أقل من 360 ألف كيلومتر، يلقب وقتها بـ اسم "بدر الحضيض" أو القمر العملاق.

وتطلق على تلك الظاهرة اسم "قمر الفراولة"، لتزامنه مع موسم حصاد الفراولة فى أمريكا الشمالية.

وفى ظاهرة القمر العملاق يبدو القمر أكبر حجما بنحو 16%، وأكثر سطوعا بنسبة 29%، وتزيد قوة الجذب حوالى 19 عن حالته فى وضع الأوج.