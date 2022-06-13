مواصفات هاتف أوبو الجديد «Reno 8 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo Reno 8 Pro" بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.62 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتُطرح بمستشعر رئيسى Sony IMX766 متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بجانب كاميرا أمامية مزودة بمستشعر رائد Sony IMX709.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4500 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2 قابلة للتوسعة.

ويحتوى الهاتف على محرك هزاز X-axis، كما يدعم الاتصال قريب المدى "NFC"، وفقا لموقع "Gizmochina" التقنى.

ويطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهى الذهبى والأزرق والأسود، وبسعر يبلغ 447 دولارا أى حوالى 8270 جنيها مصريا.