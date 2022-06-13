معندوش روح رياضية.. عريس يلكم عروسته فى الزفة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتختلف تقاليد الاحتفال بـ "ليلة الزفاف" من بلد لأخرى، منها الاستعانة بالمسابقات والألعاب المختلفة لإضافة حالة من البهجة والألفة بين العروسين.
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعروسين من أوزبكستان، ليكشف التقاليد الغريبة المتبعة هناك فى ليلة العمر.
وظهر بالفيديو عريس أوزبكى، لا يملك الروح الرياضية ولا اللياقة المطلوبة فى تلك المناسبة، وذلك بعد رفضه للهزيمة فى إحدى الألعاب الشعبية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وقام العريس بضرب عروسته بـ "لكمة" بعد فوزها عليه مشيرة بانتصارها، وترتب على الأمر مغادرة العروس مع إحدى الفتيات وهى متألمة ومتعجبة بشأن ما فعله الزوج.
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