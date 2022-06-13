طريقة استخدام «خرائط جوجل» دون الاتصال بالإنترنت

جدة - نرمين السيد - وأحيانا يحتاج البعض إلى استخدام خرائط جوجل للوصول إلى مناطق معينة ولكن لا يتوفر بهواتفهم إنترنت، لذا تعد المشاكل المزعجة وخصوصا فى حالة السفر أو الذهاب للمناطق الغير معروفة.

ولكن أصبح من الممكن استخدام "خرائط جوجل" دون الاتصال بالإنترنت على هواتف أندرويد، من خلال اتباع خطوات عدة، وفقا لموقع "makeuseof"، منها:

-فتح خرائط جوجل "Google Maps" والبحث عن المكان المراد.

-التمرير لأعلى من شريط التمرير فى الجزء السفلى، والنقر فوق قائمة "الثلاث نقاط" لتنزيل الخرطية الغير متصلة بالإنترنت.

-وتظهر شاشة للحاجة إلى تعديل الخريطة، ثم الضغط فى الداخل أو الخارج حتى تشمل مساحة أكبر أو أقل بالمنطقة المحيطة فى الخريطة.

-الضغط على تنزيل، لحفظ الخريطة دون الإتصال بالإنترنت.

وبعد حفظها نحتاج إلى عرض الخرائط فى حالة عدم الاتصال بالإنترنت، لذا يجب الرجوع إلى الصفحة الرئيسية من خلال الخروج من "البحث" والنقر على "صورة ملفك الشخصى"، وتحديد "خرائط بدون إنترنت".