بصفحات سلسلة هارى بوتر.. أمريكية تصمم فستانا من الورق

جدة - نرمين السيد - ولجأت الأمريكية بكونها واحدة من معجبى كتب "هارى بوتر" إلى تصميم فستانا جديدا من صفحات سلسلة "هارى بوتر".

وكانت سلسلة "هارى بوتر" من أفضل الطرق التى استعانت بها هالى سكوتش، لتخطى أزمة طلاق والديها، لذا بعد المدرسة الثانوية قررت صنع فستان خاص.

وجاءت إليها فكرة صنعه من صفحات كتبها المفضلة، خصوصا عندما عثرت على بعض مجلدات هارى بوتر القديمة الممزقة فى متجر للكتب المستعملة، وفقا لـ "Inspiremore".

واستمرت الأمريكية لمدة 4 أيام متواصلة لأجل الضغط على الصفحات وطيها على شكل مروحة لتزيين ذيل فستانها، واحتاجت لحوالى 12 ألف صفحة لتصميم فستانها.

وقالت إنها استمتعت بتجربتها الجديدة من خلال مشاهدة أجزاء الفيلم دون انقطاع حتى انتهت من تصميم الفستان لتحضر به حفلة موسيقية.

ونالت إطلالاتها إعجاب الحاضرين، معلقة: "لقد كان المشهد جنونياً تماماً عندما دخلت الحفل، حيث كان الجميع يهتمون بشؤونهم الخاصة، ولكن فجأة رآنى شخص، ثم رآنى آخر، ثم أدار الجميع رؤوسهم بشدة فى اتجاهى، وأبدوا جميعاً اندهاشهم".