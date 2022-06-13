هاتف وان بلس OnePlus 10T.. تسريبات تكشف أهم المميزات

جدة - نرمين السيد - ولفت الموقع إلى أن هاتف وان بلس الجديد 2022 سيكون آخر هاتف "فلاجشيب" تصدره الشركة هذا العام.

وأشار الموقع إلى أن المسرب الشهير يوجيش برار كشف عرض ثلاثى الأبعاد للهاتف الجديد من وان بلس OnePlus 10T حيث أوضح أن هاتف 10T سيتمتع بتصميم مميز وغير مألوف من قبل وان بلسز

وتظهر الكاميرا بشكل بارز فى الخلف، كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، فضلا عن جودة عرض + FullHD، بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويوجد فى الهاتف المتوقع طرحه فى شهر يوليو 2022، بالهند ثم فى جميع أنحاء العالم، كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصرى للصورة OIS ، وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجابكسل.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يكون تتراوح أسعار هاتف OnePlus 10T بين 900 دولار أمريكى "16 ألفا و650 جنيها مصريا"، و575 دولار أمريكى "10 آلاف و650 جنيها مصريا.