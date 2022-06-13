اوعى تتأخر دقيقة واحدة.. مدير شركة يعاقب موظفيه بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار"، البريطانية أن مديرا فى إحدى الشركات لاحظ أن الموظفين بدأوا يتقاعسون عن العمل، أغلبهم غير ملتزم بالمواعيد التى قررتها الشركة، فقرر معاقبة كل المتكاسلين من خلال إلزامهم بالمكوث فى مواقعهم فى العمل الدقيقة الواحدة بـ 10 دقائق، عقابا لتأخيرهم عن الحضور.

وكتب المدير على الورقة: "على كل موظف تأخر دقيقة عن الميعاد المقرر له الحضور فيه، سيعاقب بالمكوث فى الشركة لمدة 10 دقائق إضافية"، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة وغضب عارم ووصف للقرار بـ التعسفى والظالم.