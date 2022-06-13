- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار"، البريطانية أن مديرا فى إحدى الشركات لاحظ أن الموظفين بدأوا يتقاعسون عن العمل، أغلبهم غير ملتزم بالمواعيد التى قررتها الشركة، فقرر معاقبة كل المتكاسلين من خلال إلزامهم بالمكوث فى مواقعهم فى العمل الدقيقة الواحدة بـ 10 دقائق، عقابا لتأخيرهم عن الحضور.
وكتب المدير على الورقة: "على كل موظف تأخر دقيقة عن الميعاد المقرر له الحضور فيه، سيعاقب بالمكوث فى الشركة لمدة 10 دقائق إضافية"، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة وغضب عارم ووصف للقرار بـ التعسفى والظالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعى تتأخر دقيقة واحدة.. مدير شركة يعاقب موظفيه بطريقة غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.