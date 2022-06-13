Xperia 5 IV.. تسريبات تكشف مزايا مذهلة لـ هاتف Sony الجديد

جدة - نرمين السيد - أشارت تسريبات إلى مواصفات هاتف Xperia 5 IV الجديد من إنتاج شركة Sony، والذى يأتى بذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجا بايت رام فى النموذج الرئيسى، كما يحتوى على ذاكرة آخرى 12 جيجا بايت رام.





ويتميز الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، وشاشة بحجم 6.1 إنش، وسعة بطارية 5000 mAh، ونظام التشغيل Android 13. وجاء فى التسريبات أن Xperia 5 IV يحتوى على كاميرا خلفية بثلاثة مستشعرات تتضمن مستشعر رئيسى بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل أيضًا.

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